Pijany traktorzysta uciekał przez pola, lasy i... autostopem

Nietrzeźwy kierowca ciągnika zafundował policjantom rajd po bezdrożach i leśnych ostępach, po czym... złapał okazję.

W miniony weekend policjanci z Namysłowa (woj. opolskie) zatrzymali 5 kierowców, którzy albo rażąco złamali ograniczenia prędkości, albo nietrzeźwi powadzili swoje pojazdy. Był wśród nich traktorzysta, który mając 2 promile próbował uciec przed policyjna kontrolą i... prawie mu się to udało.

Do niecodziennej sytuacji doszło, gdy kierowca ciągnika rolniczego na widok radiowozu zjechał w pole i zaczął uciekać. Gdy rajd przez okoliczne pola nie zniechęcił pościgu, traktorzysta wjechał w las, gdzie wreszcie porzucił pojazd. i niewiele brakowało, by uniknął odpowiedzialności, gdyż udało mu się "złapać okazję". Policjanci zatrzymali jednak do kontroli pojazd, którym autostopowicz miał nadzieję wymknąć się z obławy.

Badanie alkomatem wskazało przyczynę tak desperackiej ucieczki. 61-letni mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Traktorzysta stracił już uprawnienia do kierowania, a za swoje zachowanie będzie się teraz tłumaczył przed sądem. Grozi mu wysoka grzywna, sądowy zakaz kierowania pojazdami i kara nawet 2 lat więzienia.