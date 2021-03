Pijany traktorzysta wjechał w ogrodzenie

Właścicielka posesji zabrała kluczyki pijanemu kierowcy ciągnika. Ten uciekł na piechotę.

Zdarzenie miało miejsce w Trębkach Starych, w gminie Zakroczym, w powiecie nowodworskim na Mazowszu.Właścicielka pewnej posesji usłyszała rankiem straszny huk. Gdy wyjrzała na dwór zobaczyła, że jakiś traktor staranował jej ogrodzenie.

Gdy gospodyni zajrzała do kabiny Ususa, by sprawdzić czy kierowca nie potrzebuje pomocy, poczuła silna woń alkoholu. Traktorzysta bardzo nie chciał, by kobieta wzywała policja, ale ta nie zamierzała dyskutować z pijanym mężczyzną. Wyrwała więc ze stacyjki kluczyki i zadzwoniła na komisariat w Zakroczymiu.

W obliczu tych wydarzeń traktorzysta opuścił pojazd i postanowił uciekać na piechotę. Przybyli na miejsce policjanci szybko jednak zatrzymali winowajcę. 33-letni mieszkaniec Henrysina wydmuchał w alkomat blisko 2,5 promila alkoholu. Nieodpowiedzialnemu kierowcy zgodnie z kodeksem karnym grozi teraz do 2 lat więzienia i grzywna.