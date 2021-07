Pijany traktorzysta z dożywotnim zakazem

Jechał ciągnikiem mając 2 promile alkoholu w organizmie i pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami.

Wczoraj wieczorem policjantów z Rawy Mazowieckiej wezwano do Lubani w gminie Sadkowice, w województwie łódzkim. Pewien kierowca podejrzewał bowiem, że traktorzysta którego mijał był pijany.



Policjanci zatrzymali ciągnik rolniczy Władimirec do kontroli. Kierowcą okazał się doskonale znany mundurowym 47-letni mieszkaniec powiatu rawskiego. Badanie alkomatem wykazało, że ma blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Po dalszym sprawdzeniu wyszło na jaw, że w 2015 roku zatrzymany traktorzysta stracił prawo jazdy i posiada sądowy dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.



Za kierowanie traktorem w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara do 2 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu czeka go do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu.