Pijany traktorzysta - zatrzymany drugi raz w ciągu tygodnia

Suwalscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który kierował ciągnikiem pijany i bez uprawnień. Stracił je kilka dni wcześniej za jazdę po alkoholu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Suwałkach na terenie gminy Rutka Tartak, w środku nocy natknęli się na nieoświetlony ciągnik rolniczy stojący na drodze wojewódzkiej 655. Siedzący za kierownicą mężczyzna stwierdził, że zabrakło mu paliwa. ,,Jak dowieziecie 5 litrów ropy to pojadę dalej” – oznajmił beztrosko funkcjonariuszom.

Ponieważ policjanci wyczuli od kierującego alkohol, zbadali go alkomatem. Okazało się, że ma organizmie ponad 1 promil alkoholu. To jednak nie wszystko. Traktorzysta nie posiadał bowiem uprawnień do kierowania, ponieważ prawo jazdy odebrano mu kilka dni wcześniej, również za jazdę pod wpływem alkoholu.

Mieszkaniec gminy Wiżajny po raz kolejny usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.