Pijany wjechał ciągnikiem w słup

Traktorzysta przewrócił słup telefoniczny i zablokował ruch na drodze krajowej. Policjantów przywitał z piwem w ręku.

Policjanci z patrolu ruchu drogowego komendy powiatowej w Sierpcu (woj. mazowieckie) zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, który kierując ciągnikiem rolniczym uderzył w słup linii telekomunikacyjny. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 10 w Jeżewie. Wskutek zderzenia słup złamał się, a przewody zawisły tak nisko nad drogą, że uniemożliwiały normalny ruch pojazdów.



„Gdy policjanci przyjechali na miejsce, ciągnik nadal był uruchomiony, pracował w nim napęd, a koła kręciły się. W kabinie ciągnika siedział 24-letni mieszkaniec powiatu sierpeckiego i pił piwo.” – relacjonują przebieg interwencji policjanci z Sierpca. Mężczyzna został zatrzymany, bo nie chciał podać swoich danych i nie posiadał dokumentów. Odmówił również dmuchania w alkomat. Zachowywał się agresywnie i znieważał policjantów, a w czasie jazdy na komendę zdemolował radiowóz.



Gdy zatrzymany trafił do policyjnej celi, ustalono jego tożsamość. Okazało się, że jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia, a poza tym posiada sądowy zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna z aresztu trafił prosto do zakładu karnego. Wkrótce do wyroku doliczona mu zostanie kara za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów, za uszkodzenie mienia i kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości pomimo sądowego zakazu.