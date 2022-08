Dwa duże tunele foliowe, w których rosły konopie indyjskie znaleźli policjanci na pewnej posesji w powiecie opolskim w woj. lubelskim.

Blisko 200 krzewów konopi indyjskich znaleźli funkcjonariusze z komendy powiatowej w Opolu Lubelskim, kiedy wkroczyli na pewną z posesję w gminie Wilków. Oprócz nielegalnych roślin zabezpieczyli też gotową marihuanę.

Nielegalna plantacja znajdowała się w opuszczonym gospodarstwie. Za zabudowaniami policjanci ujrzeli tam dwa tunele foliowe obsadzone wewnątrz konopiami w różnej fazie wzrostu. Tunele wyposażone były w system nawodnienia i wentylacji. W jednym z budynków funkcjonariusze znaleźli jeszcze ponad kilogram marihuany i kilogram kwiatostanu konopi w trakcie suszenia.

Na posesji zatrzymali również 40-latka z powiatu radomskiego na Mazowszu, który był twórcą plantacji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków.

„W ślad za materiałami sprawy do sądu trafił wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, do którego Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim się przychylił.” – informuje KPP w Opolu Lubelskim. „Ogrodnikowi” grozi do 8 lat pozbawienia wolności.