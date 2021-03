Płonęła stajnia i minizoo, poparzony własciciel

Z dużym pożarem w gospodarstwie agroturystycznym walczyło siedem zastępów strażaków. Płonęły budynki ze zwierzętami. Gospodarz doznał poparzeń, ratując konie.

Przebieg akcji ratowniczej, która miała miejsce w poniedziałek w nocy, relacjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ogień został zauważony po godz. 2 w nocy w kompleksie drewnianych budynków gospodarstwa agroturystycznego w Dębogórze, w gminie Kosakowo, w woj. pomorskim. Płonęły stajnia, w której znajdowały się konie, budynek dla żywego inwentarza stanowiącego minizoo oraz budynek świetlicy.

Do akcji gaśniczej zadysponowano 7 zastępów strażaków z KP PSP w Pucku, KM PSP w Gdyni, PSP w Rumii, OSP Dębogórze i OSP Kosakowo. Gdy zastępy dotarły na miejsce, gospodarz z narażeniem życia wyprowadził już ze stajni wszystkie konie. Niestety, mężczyzna doznał przy tym poważnych poparzeń i potrzebował pomocy medycznej. Poszkodowany trafił do szpitala.

W sąsiednim budynku wciąż przebywały jednak zwierzęta: lamy, świnie, kozy, owce, króliki, gęsi, kury i ptactwo zdobne. Ratownikom udało się w porę ewakuować wszystkie zwierzęta.

Dzięki sprawnej akcji strażaków, udało się nie dopuścić do dalszego rozprzestrzeniania się ognia i eskalacji pożaru. "Ogień strawił tylko część obiektów. Wszystkie zwierzęta udało się uratować" - informuje Komenda PSP w Pucku. Mimo to właściciele ponieśli spore straty, większość spalonych budynków nadaje się tylko do wyburzenia.