Płonęły domy - jedna ofiara śmiertelna

Doszczętnie spłonął drewniany dom pod Chełmem (woj. lubelskie), w którego zgliszczach znaleziono zwłoki. Cudem przeżyła pożar staruszka w gminie Chęciny (woj. świętokrzyskie).

Policjanci ustalają okoliczności pożaru domu w miejscowości Pawłów w gminie Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie). Podczas akcji gaśniczej strażacy znaleźli na pogorzelisku zwęglone zwłoki mężczyzny. Decyzją prokuratora ciało zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.



Drewniany dom stanął w ogniu 22 grudnia około godz. 10. Mimo wysiłków strażaków spłonął doszczętnie. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyna pojawienia się ognia. Ofiara to prawdopodobnie mieszkający w budynku 60-latek.

Więcej szczęścia miała 90-letnia mieszkanka domu w Radkowicach w gminie Chęciny (woj. świętokrzyskie). Jak donosi portal Echo Dnia, z płonącego mieszkania wyniósł ja wnuczek, który mieszka po sąsiedzku i zauważył ogień.



Do akcji gaśniczej zadysponowano 5 zastępów strażaków z okolicznych jednostek. Dzięki ich działaniom spłonął jedynie dach drewnianego budynku. Ratownicy w porę wynieśli ze środka butle z gazem, by w razie rozprzestrzenienia pożaru nie doszło do eksplozji.