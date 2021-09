Płot, Białoruś i ASF, czyli Polak mądry po szkodzie

Grupa kilkudziesięciu imigrantów z Bliskiego Wschodu koczująca na Białorusi przy granicy z Polską dzieli Polaków. Wpuścić ich czy nie do naszego kraju, trwa w tej sprawie dyskusja? Ale nie o tym chciałem. Wojsko buduje zasieki z drutu ostrzowego na granicy z naszym sąsiadem, których kosztorys opiewa na ponad 300 mln zł. To spóźniony wydatek o dobrych kilka lat.

Dyskusja o budowie płotu, nie zasieków ostrzowych m.in. na granicy z Białorusią rozpoczęła się kilka lat temu odkąd w kraju dyktatora Łukaszenki rozszalał się afrykański pomór świń, a jego służby weterynaryjne nic sobie z tego nie robiły. Na hucznych zapowiedziach, wskazujących na potrzebę postawienia granicznego płotu, się skończyło. Płot nie stanął, choć miał zatrzymać chore białoruskie dziki, które zieloną granicą wędrowały sobie z jednej strony na drugą i z powrotem. Pamiętacie, że pierwszy przypadek ASF u dzika w Polsce stwierdzono w województwie podlaskim właśnie blisko granicy z Białorusią? A może już wtedy dyktator ze wschodu prowadził wojnę hybrydową z Polską. Przypomnijmy sobie, jak to było i kto co mówił?

Wewnętrzny sprzeciw

„Decyzja rządu ws. budowy płotu zabezpieczającego przed dzikami z ASF na wschodniej granicy Polski będzie pozytywna” – mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel z Prawa i Sprawiedliwości w 2018 r. Dodawał wtedy, że większość ekspertów uważa budowę zapory za słuszną. Co więcej, tego roku, rząd przyjął projekt uchwały w tej sprawie, i Komitet Stały Rady Ministrów miał ją rozpatrzyć. „Myślę, że będzie ona pozytywna, czyli za budową płotu” – konkludował ówczesny minister. Pomysł ministra wyśmiewał wtedy rolniczy OPZZ. Kogo chce minister chronić? – pytali ci rolnicy. Żeby być sprawiedliwym, nadmieniam, że ASF był w Polsce od 2014 r. PiS rządziło od 2015 r., decyzja o budowie płotu miała być podjęta trzy lata później. Projekt płotu na wschodniej granicy zakładał budowę zapory o długości ok. 1200 km wzdłuż wschodniej granicy Polski z Ukrainą i Białorusią oraz obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Miała ona mieć formę płotu z siatki, o wysokości do 2 metrów.

Jak wiadomo, do powstania zapory nie doszło. Minister Jurgiel pożegnał się ze swoim stanowiskiem i temat budowy płotu upadł. Jego następca Jan Krzysztof Ardanowski, też z PiS, uznał pomysł swojego poprzednika za beznadziejny. Uważał, że trzeba budować wewnętrzne zasieki w Polsce, które odgradzałyby jedne miejsca od drugich, województwa od województw, czyli tereny, gdzie jest ASF od obszarów, gdzie go nie ma. Nie wiem, ile tego rodzaju płotów powstało, i czy w ogóle wyrosły, ale z perspektywy lat, ten pomysł można określić jako szalony. Mimo tego, że pan Ardanowski nie raz zarzekał się, że ASF jest pod kontrolą, mówił nawet, że jest w odwrocie, to czas pokazał, jak bardzo się mylił. Afrykański pomór świn ma się coraz lepiej w naszym kraju – niestety – i w ogóle nie reaguje na słowa polityków. Jan Krzysztof Ardanowski dał się poznać z wielu stron gdy pełnił swój urząd, także z tej, że jest oponentem Jurgiela. Konflikt pomiędzy obu panami szybko ujrzał światło dzienne. Czy to był powód zmiany decyzji, późno podjętej, ale jednak podjętej? Cóż, zapora dla dzików powinna powstać na granicy na długo przed wybuchem epidemii w Polsce. Władzę w Polsce sprawowała wtedy koalicja PO – PSL.

Mądrzy za późno

ASF pogłębił kryzys na rynku trzody chlewnej. Dużo w tej kwestii zostało już powiedziane, a jego skutki odczuło całe rolnictwo. Spójrzmy jednak na informacje, jakie kilka tygodni temu popłynęły z Głównego Urzędu Statystycznego, ze spisu rolnego, który ten urząd przeprowadził w 2020 r. W ciągu dekady odnotowano w naszym kraju głęboki spadek pogłowia świń (prawie o 1/3). Ubyło ponad 40% loch. GUS informuje, że spadek liczebności świń wynika z niskiej opłacalności tuczu i występowania afrykańskiego pomoru świń. Loch mamy mniej, gdyż wypiera je tucz nakładczy. W 2020 r. zaledwie 85 tys. podmiotów w skali całego kraju utrzymywało świnie wobec 389 tys. w 2010 r. Na rynku pozostało co piąte gospodarstwo! Średnio w kraju – podaje Główny Urząd Statystyczny – obsada świń na 100 ha użytków rolnych wynosiła 76 szt. w 2020 r. wobec 103 szt. przed dekadą. Kryzys pchnął wielu producentów żywca wieprzowego do odchowu świń z zakupu, pochodzących głównie z importu. Import warchlaków sukcesywnie rósł i wyniósł 6,6 mln szt. w 2020 r. Te liczby pokazują wyraźnie, z jakim kryzysem mieliśmy i mamy do czynienia na rynku żywca wieprzowego. Dorabiamy innych producentów z krajów Unii Europejskiej, zamiast samemu czerpać zyski z hodowli, chowu i produkcji żywca. Nasi hodowcy długo uczyli się liczyć koszty produkcji, a jak już się nauczyli, przyszedł ASF i pogrzebał ich wyobrażenia o rynkowej opłacalności.

Brak decyzji jest decyzją

W życiu codziennym często uciekamy przed trudnymi decyzjami, gdyż nie potrafimy ich podjąć i tłumaczymy się sami przed sobą, że brak decyzji jest również decyzją. Powyższe stwierdzenie, w odniesieniu do rynku trzody oznacza tyle, że ci, którzy w porę nie podjęli odpowiednich decyzji, powinni za nie zapłacić politycznym ostracyzmem. Rolnicy nie powinni zapominać o błędach decydentów. Jednak pamięć bywa krótka. Brak odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie spowodował zapaść w produkcji żywca wieprzowego w naszym kraju i upadki gospodarstw rolnych, za którymi stoi wiele ludzkich dramatów. Straty ekonomiczne, jakie poniósł kraj na dorobku, jakim jest Polska, są niewyobrażalne. Jeżeli zestawimy teraz sumę pomocy, jaką dla producentów trzody chlewnej zaproponował minister rolnictwa, to jest ona mizerna względem tej, którą przeznaczymy z naszych kieszeni na budowę płotu na granicy Polski z Białorusią.