Pod betoniarką załamał się most

Do nietypowej kolizji drogowej doszło pod Kluczborkiem w woj. opolskim. Pod auto-betoniarką zarwał się most.

Zdarzenie miało miejsce kilka dni temu, w pobliżu ośrodka wypoczynkowego Camping nr 23 w Bąkowie, w gminie Kluczbork – podaje portal ratownictwo.opole.pl. Kierowca ciężarówki z betoniarką, wioząc beton na plac budowy, pomylił zjazdy. Betoniarka wjechała w las, a następnie dotarła do drewnianego mostu. Jego konstrukcja jednak nie wytrzymała nacisku kilkudziesięciotonowego pojazdu.

Most się zarwał i betoniarka wpadła do rzeczki. Na miejscu oprócz strażaków zjawiła się policja, przedstawiciel Wód Polskich oraz członkowie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Strażakom udało się jednak szybko sprzątnąć niewielką ilość betonu, która wydostała się z beczki i nie doszło do zanieczyszczenia rzeki ani gleby. Betoniarkę wyciągnięto na drugi brzeg za pomocą specjalistycznego dźwigu. Potem pozostałości mostu zostały rozebrane.