Pod ciężarem śniegu zawalił się dach

Zalegający śnieg był przyczyną zawalenia się dachu budynku gospodarczego.

Do katastrofy doszło w jednym z gospodarstw w miejscowości Trzeszkowice, w gminie Mełgiew na Lubelszczyźnie. Jak podaje Komenda Powiatowa PSP w Świdniku, konstrukcja dachu na budynku użytkowanym jako stodoła i magazyn, nie wytrzymała pod ciężarem coraz grubszej pokrywy śniegu. Na szczęście w chwili zawalenia w budynku nikogo nie było.

"Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ewakuacji znajdującego się w stodole mienia, ograniczając ryzyko większych strat" - informuje świdnicka komenda.

Jednocześnie strażacy przypominają, że to właściciele budynków są zobowiązani przez ustawę Prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. Tymczasem 1 metr sześcienny śniegu waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a śniegu zamienionego w lód ok. 900 kg.