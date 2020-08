Pod ciężarem ziarna zawalił się strop w budynku. Ucierpiał gospodarz

Pod ciężarem ziarna zawalił się strop i dach budynku gospodarczego. Pod gruzami znalazł się rolnik.

Do katastrofy budowlanej doszło we wsi Nowa Maryśka w gminie Strzegowo, na Mazowszu.Jak podaje Nowy Kurier Mławski, na pracującego w budynku gospodarczym rolnika zawalił strop, a następnie dach budynku gospodarczego. 33-letni mężczyzna z poważnym urazem głowy trafił do szpitala.

Według informacji przekazanych przez strażaków z komendy powiatowej w Mławie, na poddaszu budynku wykorzystywanego jako garaż, zmagazynowano również ponad 10 ton ziarna ze zbiorów. Prawdopodobnie wskutek zbyt dużego obciążenia, strop zwalił się, rujnując przy okazji konstrukcję dachu. Po zwałami znalazł się 33etni gospodarz, którego ratownicy pogotowia przetransportowali do szpitala.

Gruz i ziarno zwaliły się na dwa samochody osobowe, oraz narzędzia i sprzęt w garażu. Strażacy musieli zachować wszelkie środki ostrożności, bowiem wewnątrz znajdowały się również butle z gazem.

Strażacy musieli dla zabezpieczenia częściowo rozebrać budynek. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej z PSP Mława, OSP Strzegowo i OSP Unierzyż.