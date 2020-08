Podajnik ślimakowy wciągnął rękę rolnika

Do wypadku przy rozładunku zebranego z pola ziarna doszło w jednym z wielkopolskich gospodarstw.

Jak informuje Komenda Powiatowa PSP w Złotowie, nie ma ostatnio dnia, by strażacy nie interweniowali przy zdarzeniach związanych ze żniwami. 11 sierpnia taka interwencja była konieczna z powodu wypadku, do którego doszło w gospodarstwie na terenie gminy Lipka.

Jak podają strażacy, w trakcie transportu zboża do magazynu przy użyciu podajnika ślimakowego, maszyna wciągnęła rękę rolnika, który obsługiwał urządzenie. Na szczęście świadek zdarzenia natychmiast zareagował i wyłączył napęd podajnika.

Strażacy musieli jednak rozcinać nożycami hydraulicznymi zbiornik zasypowy, by uwolnić dłoń poszkodowanego. Potem przekazali go w ręce ratowników medycznych, którzy po opatrzeniu odwieźli mężczyznę do szpitala.

Strażacy komendy powiatowej PSP w Złotowie apelują przy okazji do rolników: „Podejmowane przez gospodarzy i osób pracujących przy żniwach działania w pośpiechu i bez przestrzegania podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej, jak również bhp, doprowadzają do zdarzeń losowych niosących za sobą znaczne starty materialne w sprzęcie, a niekiedy stanowią znaczne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi”.