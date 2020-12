Podejrzane znalezisko w stodole

Dziesięciu strażaków unieszkodliwiało stare zapasy środków chemicznych, znalezione w remontowanej stodole.

Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Ostrowiec 2” w sile 4 wozów ratowniczo-gaśniczych i 10 strażaków zadysponowano do gospodarstwa w miejscowości Trębanów w gminie Ćmielów (woj. świętokrzyskie), gdzie odkryto worki z podejrzanym proszkiem. Znalazł je nowy właściciel w remontowanej stodole.



Strażacy ujawnili na miejscu 4 uszkodzone worki o masie 15 kg każdy, wypełnione białym proszkiem – podaje Komenda Powiatowa PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z napisów na jedynej zachowanej etykiecie na worku wynikało, że paczki zawierają silny środek do zwalczania owadów „Azotox”, niegdyś powszechnie stosowany w rolnictwie.



„Działania strażaków PSP w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie zastęp ratowników w ubraniach ochrony biologicznej i chemicznej zebrał substancję do specjalnych worków, które zostały opakowane streczem i włożone do plastikowej kuwety. Powierzchnia na której znajdowały się opakowania została dokładnie zdekontaminowana przy pomocy systemu DEFCON.” – relacjonuje KP PSP w Ostrowcu.

Ratownicy wykluczyli, by na miejscu doszło do skażenia gleby, więc po 2 godzinach pracy zakończyli akcję. Niestety, to wcale nie koniec problemów właściciela posesji. Zabezpieczone substancje przekazano mu bowiem z poleceniem utylizacji.