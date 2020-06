Podpalacz był strażakiem - spowodował milionowe straty

Policja ujęła podpalacza, który od lutego br. podpalał sterty siana i bale słomy w gospodarstwach pod Ostrowem Wielkopolskim.

Pożary słomy i siana nękały mieszkańców gmin Ostrów Wlkp. i Raszków od kilku miesięcy. Podpalano zarówno zapasy słomy i siana składowane na polach, jak i w budynkach. W efekcie pożarów rolnicy odnieśli straty szacowane na prawie milion złotych.

Policja mając pewność, że ogień jest podkładany celowo, intensywnie pracował nad namierzeniem sprawcy. Wreszcie wpadli na trop. Jak poinformował Głos Wielkopolski, podpalaczem okazał się 27-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Mężczyzna przyznał policjantom, że jest czynnym strażakiem-ochotnikiem i podkładał ogień po to, by jego jednostka OSP była wzywana do akcji, a on otrzymywał gratyfikacje za udział gaszeniu pożarów.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. postawił mężczyźnie zarzuty zniszczenia mienia i wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sędzia przychylił się do wniosku. Podpalacz w areszcie zaczeka na proces. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.