Podpalacz puścił z dymem 650 bel słomy w trzech gospodarstwach

Policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o podpalenie balotów słomy w trzech gospodarstwach pod Pleszewem w Wielkopolsce.

Seria pożarów stert słomy przeszła przez powiat pleszewski 17 lutego br. Pierwszy miał wybuchł po godz. 13, w jednym z gospodarstw w Kajewie. Kolejne zgłoszenia strażacy odebrali z Grodziska i Zawidowic. Okoliczności zdarzeń jasno wskazywały na podpalenia.

Jak podsumowali policjanci, łącznie w wyniku trzech pożarów spaleniu uległo około 650 balotów słomy. Straty wyceniono łącznie na kwotę 25 tysięcy złotych. Policjanci szybko wytypowali potencjalnego podpalacza i już po kilku godzinach zatrzymali podejrzewanego 26-latka, mieszkańca gminy Gołuchów.

Jak relacjonuje Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie, do zatrzymania doszło na drodze, w pobliżu miejsca zamieszkania mężczyzny. 26-latek kierował właśnie motocyklem, mając 2 promile alkoholu w organizmie.

„Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jak ustalono, pomiędzy miejscowościami poruszał się samochodem marki volkswagen, a po podpaleniu obserwował pracę strażaków. Podpalacz, nie był jednak w stanie wyjaśnić policjantom dlaczego to zrobił” – czytamy w komunikacie wielkopolskiej policji.

26-latkowi przedstawiono prokuratorskie zarzuty. Za podpalenia grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Mężczyzna odpowie także za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.