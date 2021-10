Polagra rozpoczęta

Polagra, to targi o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce. Cieszą się one uznaniem na całym świecie. To największa w naszym kraju ekspozycja promująca żywność, technologie dla branży spożywczej, a także urządzenia i rozwiązania dla gastronomii, jak podkreślił minister Puda podczas otwarcia targów.

Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, które obchodzą w tym roku jubileusz 100-lecia, rozpoczęły się dziś targi Polagra.

Otwarcie targów

– Rozpoczynające się dziś targi Polagra, to targi o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce. Cieszą się one uznaniem na całym świecie. To największa w naszym kraju ekspozycja promująca żywność, technologie dla branży spożywczej, a także urządzenia i rozwiązania dla gastronomii – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda otwierając targi.

Szef resortu rolnictwa zwrócił również uwagę, że to dzięki ciężkiej pracy rolników mamy zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe i dlatego wspieranie polskiego rolnictwa jest jednym z kluczowych priorytetów rządu.

– Chcemy promować polską żywność nie tylko jako hit eksportowy, ale także wśród Polaków. Ponieważ przede wszystkim Polacy powinni korzystać z tego, że nasi rolnicy wytwarzają zdrową, smaczną żywność wysokiej jakości – dodał minister.

Minister Grzegorz Puda stwierdził również, że targi Polagra są doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii.

– Jednak małe gospodarstwa rodzinne nie zawsze stać na drogie, nowoczesne rozwiązania. Stąd w Polskim Ładzie dla rolnictwa przewidzieliśmy wsparcie dla tych gospodarstw – powiedział minister Grzegorz Puda.

Zachęcając do zwiedzenia ekspozycji targowych Polagra i Taropak minister zaapelował o solidarność z rolnikami, dzięki którym mamy dobrą, smaczną, najwyższej jakości żywność.

Targowe ekspozycje

Ekspozycja tegorocznej imprezy zbudowana jest w oparciu o trzy równoległe salony FOOD, FOODTECH oraz HORECA. Formuła targów łączy spotkania w przestrzeni wystawienniczej ze spotkaniami online, za pośrednictwem platformy internetowej opartej na działaniu sztucznej inteligencji wykorzystywanej w kojarzeniu partnerów biznesowych.

Wydarzenia targowe

Targom towarzyszą inne wydarzenia, w których wiodącą rolę odgrywają: smak, wysoka jakość i tradycja. Odbywają się m.in. warsztaty kulinarne, które poprowadzą znakomici szefowie kuchni, konkursy, seminaria i specjalistyczne panele dyskusyjne.