Policja o przyczynach zajścia na proteście w Srocku

Miejska Komenda Policji w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) opublikowała komunikat, w którym wyjaśnia przyczyny interwencji podczas wczorajszego protestu AGROunii w Srocku.

Wczorajszy protest rolniczy zorganizowany przez AGROunię w Srocku pod Piotrkowem zakończył się interwencją policji, w trakcie której funkcjonariusze użyli gazu. W zajściu ucierpiał lider organizacji rolniczej Michał Kołodziejczak.

Komenda Miejska Policji w Piotrkowie odniosła się w opublikowanym komunikacie do tego wydarzenia, wyjaśniając okoliczności przyczyny zdarzenia. Czytamy w nim:

"W związku z interwencją funkcjonariuszy na drodze krajowej nr 12 w trakcie trwającego protestu rolników informujemy, że policjanci zabezpieczali miejsce wydarzenia zapewniając bezpieczeństwo zarówno jego uczestnikom jak i osobom postronnym. Zadbali również o objazdy dla pojazdów które poruszały się tą drogą, tak by przebieg protestu był jak najmniej uciążliwy dla osób z nim niezwiązanych. Po godzinie 11.00 uczestnicy spotkania usiłowali zmienić wyznaczoną wcześniej trasę przejazdu i skierować się w stronę Łodzi. By zapobiec niebezpiecznym sytuacjom i skierować protest na prawidłowy i wcześniej ustalony tor policjanci zablokowali jeden pas ruchu.

Wywołało to agresywne zachowania ze strony protestujących m. in. próby przepchnięcia policyjnego radiowozu. Wielokrotne wezwania uczestników do zachowania zgodnego z prawem nie przynosiły oczekiwanych skutków. W odpowiedzi na agresywne zachowania protestujących funkcjonariusze zmuszeni byli użyć gazu. Działanie to uspokoiło uczestników, którzy zaprzestali dalszej próby zmiany trasy."