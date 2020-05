Policja rozbiła gang wyspecjalizowalny w kradzieżach środków ochrony roślin

Funkcjonariusze CBŚP oraz policjanci z Pomorza, Warmii i Mazur ujęli 8-osobową szajkę złodziei, którzy okradali gospodarstwa rolne i składy z artykułami rolniczymi. Szajka nakradła towarów za 1,5 mln zł.

Członkowie rozbitej grupy włamywali się do hurtowni, gospodarstw rolnych, a nawet bankomatów. Szajka działała od kilkunastu lat na obszarze trzech województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Jej łupami oprócz pieniędzy, padały głównie środki ochrony roślin i materiał siewny.

Na trop przestępczej grupy wpadli policjanci CBŚP i KWP w Olsztynie, wspólnie z Pomorskim Wydziałem Prokuratury Krajowej - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Wspierali ich w działaniach policjanci z KWP w Gdańsku i miejscowego Zarządu CBŚP. W wyniku tych działań zatrzymano 8 osób, odzyskano środki chemiczne oraz zabezpieczono broń, amunicję, narkotyki i urządzenia mogące służyć do przestępczej działalności.

W ramach prowadzonego śledztwa decyzja Komendanta Głównego Policji powołano specjalną grupę. Śledztwo nadzorowane jest przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Członkowie grupy są podejrzani o kradzieże z włamaniami do hurtowni z chemią rolną, bankomatów oraz wielkoareałowych gospodarstw rolnych. Ich celem były przede wszystkim pieniądze, środki ochrony roślin oraz materiał siewny.

Z zebranych dotąd informacji śledczych wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli działać nawet kilkunastu lat. Według wstępnych szacunków zrabowali towary o wartości co najmniej 1,5 miliona złotych.

Zatrzymań podejrzanych dokonano w minionym tygodniu. Podejrzani to 8 osób w wieku od 38 do 45 lat. "Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania i użytkowania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli trzy jednostki nielegalnej broni palnej długiej, w tym jedną z tłumikiem, 60 sztuk amunicji ostrej karabinowej, ponad 6 kg marihuany oraz amfetaminę i MDMA. Zabezpieczono także przyrządy mogące służyć do ważenia i porcjowania narkotyków, telefony komórkowe, karty SIM, odzież roboczą, łomy i inne narzędzia. W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli także hurtowe ilości środków ochrony roślin i dwie palety nasion kukurydzy, tj. towar mogący pochodzić z przestępstwa. Zabezpieczono również prawie 70 tysięcy złotych" - podaje KWP w Olsztynie.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił 7 zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się włamaniami i kradzieżą środków ochrony roślin. Niektórzy z podejrzanych usłyszeli też zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Łącznie podejrzanym przedstawiono 43 zarzuty. Zarzucane im przestępstwa zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności, karami grzywny oraz przepadkiem korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstwa.

Wobec 6 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z pozostałymi osobami podejrzanymi w sprawie oraz policyjny dozór.

Sprawa według policji jest wciąż rozwojowa i nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Śledczy sprawdzają m.in. czy podejrzani nie mają innych przestępstw na swoim koncie, oraz ustalają kto był odbiorcą skradzionych towarów.