Policja szukała zaginionego koguta

Niecodzienną interwencję podjęli w sobotę policjanci z komisariatu w Lublinie.

Nietypową interwencje przeprowadzili policjanci z II komisariatu KMP w Lublinie. Zgłosił się do nich mówiący jedynie po angielsku mężczyzna, który poprosił o pomoc w poszukiwaniach zaginionego... koguta.

Jak się okazało, był to wartościowy rasowy okaz wart około tysiąca złotych. Mężczyzna zatrzymał się na parkingu przy stacji paliw. Tam wypuścił luzem ptaka i rozsypał mu ziarno, by się posilił. Zostawił zwierzę, a sam wszedł do galerii handlowej po zakupy. Kiedy wrócił, po kogucie ślad zaginął.

Funkcjonariusze stanęli jednak na wysokości zadania i historia zakończyła się szczęśliwie. Policjanci rozpytali w okolicy o poszukiwanego ptaka i wkrótce się okazało, że błąkającym się kogutem zaopiekował się robotnik pracujący nieopodal przy remoncie drogi. Mężczyzna odwiózł jednak zwierzę do swojego gospodarstwa.

Pracownik bez oporów zgodził się oddać zgubę właścicielowi. Uradowany hodowca razem z pupilem osobiście stawił się na komisariacie, by podziękować policjantom.