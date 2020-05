Policja ujęła złomiarzy okradających gospodarstwa pod Środą Śląską

Kradli wszystko, co dało się szybko sprzedać w skupie złomu. Ogałacali także maszyny i sprzęt rolniczy w gospodarstwach.

Sześciu zatrzymanych usłyszało zarzuty kradzieży w wyniku policyjnego śledztwa dotyczącego serii włamań w gminie Środa Śląska. „Włamywali się i kradli części maszyn, narzędzia, elementy metalowe. Ich łupem padało wszystko, co tylko nadawało się, aby sprzedać w punkcie skupu złomu. Dokonując przestępstw, dewastowali i niszczyli budynki oraz maszyny rolnicze. Swoim działaniem sprawcy spowodowali straty o łącznej wysokości ponad 200 tys. złotych” – czytamy w policyjnym komunikacie.

Średzcy policjanci zatrzymali w sprawie sześć osób, którym przedstawili sześć zarzutów. Jeden z zatrzymanych najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Wszystkim grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pierwszych dwóch sprawców namierzono zaraz po włamaniu do hal magazynowych, w jednej z firm na terenie gminy. Złodziejami okazali się dwaj mężczyźni w wieku 34 lat, którzy byli już znani policji. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. W wyniku dalszych czynności operacyjnych, śledczy ustalili, że ci sami sprawcy we współpracy z innymi pomocnikami maja na koncie wiele innych włamań i kradzieży. W efekcie zatrzymano kolejne cztery podejrzane osoby w wieku od 28 do 39 lat, w tym dwóch mieszkańców powiatu lubińskiego.

Policjanci ustalili, iż sprawcy działali od końca ub.r. „Złodzieje włamywali się do hal magazynowych, świetlicy wiejskiej, a nawet do przyczepy campingowej, skąd następnie zabierali różnego rodzaju przedmioty, części i elementy metalowe, które następnie sprzedawali w punktach skupu złomu. Przy okazji dewastowali budynki i uszkadzali maszyny rolnicze. Ich łupem padły m.in. akumulatory do kombajnu i ciągników rolniczych, ładowarka do wózka widłowego, elektronarzędzia, metalowe płyty ogrodzeniowe oraz przewody elektryczne. Swoim działaniem spowodowali znaczne straty, których wartość oszacowano na kwotę ponad 200 tys. złotych” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śl.

W wyniku przeszukań posesji zajmowanych przez zatrzymanych, funkcjonariusze ujawnili i odzyskali część przedmiotów pochodzących z przestępstw. Łączna wartość odzyskanego mienia to blisko 35 tys. złotych.

Sprawcy odpowiedzą za włamania i kradzieże. Wobec jednego z mężczyzn - 34-letniego mieszkańca powiatu średzkiego, który w przeszłości był karany za przestępstwa przeciwko mieniu - sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.