Policjanci i strażacy ratowali na autostradzie konie

W samochodzie przewożącym żywe konie pękła opona. Przerażone zwierzęta znalazły się na autostradzie A4 pod Legnicą.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, zdarzenie miało miejsce na autostradzie A4 na odcinku Legnickie Pole – Legnica (woj. dolnośląskie). W samochodzie wiozącym dwa konie doszło do wystrzału opony i pożaru nadkola. Samochód zarył w asfalt. Kierowca, obawiając się spłoszone zwierzęta ucierpią w ładowni, wyprowadził je na pas awaryjny.

Okazało się jednak, że to był błąd. Kierowcy przejeżdżający obok zwierząt, zaczęli bowiem trąbić, co pogorszyło sytuację. Konie wpadły w większy popłoch. „Z uwagi na zagrożenie, funkcjonariusze podjęli natychmiastowe działania i eskortowali konie na najbliższy parking. Na szczęście zdarzenie to nie miało żadnych poważnych konsekwencji” – piszą policjanci z Legnicy. W akcji pomogli strażacy, którzy najpierw zabezpieczyli uszkodzony samochód a potem bezpieczny przemarsz zwierząt.

Na parking przyjechał samochód zastępczy sprowadzony przez właściciela koni, do którego załadowano zwierzęta.