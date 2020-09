Policjanci przechwycili transport 7 ton nielegalnego tytoniu

Na autostradzie A1 policjanci i celnicy zatrzymali ciężarówkę wyładowaną wysuszonym tytoniem bez akcyzy.

Policjanci z Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami łódzkiego i mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego przejęli i zabezpieczyli ponad 7 ton nielegalnego tytoniu, które były przewożone w ciężarówce zatrzymanej na autostradzie A1 w okolicach Łęczycy, w woj. łódzkim. Zatrzymano również 43 – latka kierującego transportem.



„Z posiadanych informacji wynikało, że w pojeździe może być przewożony nielegalny ładunek. W trakcie kontroli okazało się, że za kierownicą dafa siedział 43 – latek, a kiedy stróże prawa przeszukali pojazd, w przyczepie ujawnili 54 pudła kartonowe z zawartością suszu tytoniowego, każde o wadze 130 kg.” – relacjonuje zdarzenia Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

W efekcie kontroli funkcjonariusze przechwycili ponad 7 ton suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy. Wstępnie wyliczono, że wpływy Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego w przypadku tej ilości kontrabandy to blisko 4 miliony złotych.



Po przeszukaniu kabiny dafa służby zabezpieczyły gotówkę w kwocie ponad 16 tys. zł oraz m.in.: karty sim, nośniki pamięci, telefony komórkowe. Kierowca - mieszkaniec woj. mazowieckiego - został zatrzymany w policyjnym areszcie.



W toku prowadzonych czynności wyszło na jaw, że mężczyzna ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2021 roku. Za jego złamanie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, zaś posiadanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy zagrożone jest karą więzienia do lat 3 oraz wysoką grzywną. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łęczycy.