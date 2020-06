Policjanci ratowali rolnika porażonego przez piorun

Rolnik padł na polu rażony piorunem. Reanimowali go policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce.

Wypadek miał miejsce na polu w rejonie wsi Strzeszów, w gminie Wisznia Mała na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy jako pierwsi dojechali we wskazane w zgłoszeniu miejsce. Radiowóz utknął jednak w grząskim gruncie, więc ostatnie 500 metrów biegli na pieszo.

Poszkodowany, który został trafiony przez piorun podczas pracy na polu, w momencie pojawienia się funkcjonariuszy był nieprzytomny i nie dawał oznak życia. „Mundurowi wykorzystując swoje doświadczenie oraz fachową wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzili skuteczną akcję reanimacyjną, dzięki której przywrócili 49-latkowi funkcje życiowe i mógł on zostać przekazany pod opiekę służbom medycznym. Determinacja policjantów, idąca w parze z ich umiejętnościami i specjalistyczną wiedzą, pozwoliła ocalić to, co najcenniejsze – ludzkie życie” – relacjonuje KWP we Wrocławiu.

49-latek został przewieziony do szpitala, gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc.