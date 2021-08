Policjanci ujęli podpalaczy gospodarstwa pod Łowiczem

Straty na 300 tys. zł spowodowali podpalacze, którzy podłożyli ogień pod zabudowania w gminie Zduny.

Łowiccy policjanci już kilkanaście godzin po pożarze zatrzymali dwóch sprawców podpalenia zabudowań gospodarczych w gminie Zduny (woj. łódzkie).

Do pożaru doszło w miniony piątek( 13 sierpnia) około godziny 1 w nocy. Ogień strawił stodołę z zapasami słomy, oraz maszyny rolnicze. Właściciel gospodarstwa oszacował straty na 300 tysięcy złotych.

Z ustaleń obecnych na miejscu policjantów wynikało, że doszło do celowego podpalenia. Błyskawiczne działania śledczych doprowadziły do zatrzymania dwóch podejrzanych już następnego dnia. To 29-latek z powiatu łowickiego i 33-letni łowiczanin.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanym prokuratorskiego zarzutu sprowadzenia pożaru zagrażającego mieniu w dużych rozmiarach. Wobec 33-latka prokurator zastosował dozór policyjny. Wobec młodszego z nich prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie." - podaje KWP w Łodzi.

29-latek zeznał, że podłożył ogień z przyczyn osobistych. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za spowodowanie pożaru grozi kara do 10 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.