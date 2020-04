Policjanci zatrzymali seryjnego podpalacza stert słomy

Wielokrotnie podkładał ogień w gospodarstwach pod Nakłem (woj. kujawsko-pomorskie) i spowodował straty na kwotę ponad 120 tysięcy złotych.

Policjanci z Nakła zatrzymali 49-latka podejrzanego o podpalenia stert słomy na terenie gminy Kcynia. Straty, jakie spowodował podpalacz opiewają na kwotę ponad 120 tysięcy złotych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie śledczym.



Śledczy podejrzewają zatrzymanego o spowodowanie serii pożarów, na przestrzeni od listopada ubiegłego roku do kwietnia roku bieżącego. W wyniku jego przestępczej działalności poszkodowanych zostało kilkoro właścicieli gospodarstw rolnych. 49-latek podkładał ogień pod sterty słomy na polach. Spłonęły bale o wartości ponad 120 tys. zł.



Podpalacz cieszył się wolnością do minionego poniedziałku. Mężczyzna został zatrzymany w jednej z podkcyńskich wsi i trafił do policyjnego aresztu. „Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili mu zarzuty zniszczenia mienia poprzez podpalenie i wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Do wniosku tego przychylił się oskarżyciel i o areszt dla podpalacza wystąpił do sądu.” – podaje KWP w Bydgoszczy.



Sędzia przychylił się do wniosku prokuratora. Najbliższe 3 miesiące zatrzymany spędzi w areszcie. Za zniszczenie mienia grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.