Policjanci zatrzymali złodziei traktorów

Policjanci zatrzymali czterech podejrzanych o serię włamań do gospodarstw w okolicach Wysokiego Mazowieckiego na Podlasiu. łupem złodziei padały m.in. ciągniki rolnicze.

Wysokomazowieccy policjanci zatrzymali 4 podejrzanych o serię włamań i kradzieży, do których na terenie powiatu dochodziło w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Poszkodowani w ich wyniku gospodarze oszacowali straty na łączną kwotę blisko 240 tysięcy złotych.

Szajka włamywała się nocą na posesje oraz do budynków gospodarczych. Ich łupem padło m.in. kilka ciągników rolniczych, maszyny i sprzęt uprawowy, paliwo, elektronarzedzia oraz materiały budowlane. Do kradzieży dochodziło od października minionego roku.

Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w wieku od 18 do 29 lat, podejrzanych o dokonanie tych kradzieży. Zatrzymani to mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego. Wszyscy usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Za popełnione czyny grożą im kary od 5 do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawcy zostali zatrzymani na swoich posesjach. Tam tez w wyniku przeszukań policjanci odzyskali większość skradzionych przedmiotów. Część skradzionych maszyn ukryli też w opuszczonych budynkach na terenie powiatu.