Policjanci zlikwidowali bimbrownię w stodole

W jednym z gospodarstw w gminie Borki, na Lubelszczyźnie, policja ujawniła nielegalny proceder wyrobu alkoholu.

„Aparaturę do domowej produkcji alkoholu oraz około 90 litrów gotowego trunku i niemal 200 litrów „zacieru” zabezpieczyli radzyńscy kryminalni na terenie jednego z gospodarstw w gminie Borki. Z ustaleń policjantów wynika, że domową produkcją alkoholu zajmował się 51-latek” – czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Informacje o nielegalnym alkoholu wyrabianym domowym sposobem docierały do uszu funkcjonariuszy wcześniej. Na ich postawie wytypowano winowajcę i w miniony piątek dokonano przeszukania posesji. W ten sposób podejrzenia policjantów się potwierdziły.

Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Nielegalny wyrób alkoholu bez wymaganego ustawowo wpisu do rejestru producentów zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 1 roku, oraz przepadkiem zarówno ujawnionego sprzętu do nielegalnej produkcji alkoholu, jak i wytworzonego za jego pomocą trunku – informuje KWP.