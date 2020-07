Policjant ugasił płonące ciągniki

Wracający z pracy funkcjonariusz zobaczył kłęby dymu buchające znad mijanego gospodarstwa. Ruszył do akcji nie czekając na strażaków.

Gdy policjant służący na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach wracał po służbie do domu, we wsi Krześlinko w gminie Suchożebry zobaczył dym unoszący się nad pewnym gospodarstwem. Powiadomił o fakcie straż pożarną a sam zbudził śpiących gospodarzy posesji.

Jak się kazało, pożar miał miejsce w garażu. Ogień ogarnął jeden z dwóch stojących wewnątrz ciągników. Policjant ugasił płonący ciągnik oraz wspólnie z rolnikiem wyprowadził z pożaru drugi traktor i inny sprzęt rolniczy.

Gdy na miejsce przyjechali strażacy, sytuacja była już właściwie opanowana. Strażacy dogasili ciągnik i sprawdzili dokładnie ugaszony budynek. Właściciel gospodarstwa nie poniósł żadnych strat materialnych.