Policyjny nalot z powodu niespłacanych rat leasingu

Maszyny warte ponad 150 tysięcy złotych odebrali policjanci gospodarzowi, który wziął je w leasing i nie płacił należności.

Elbląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli w jednym z gospodarstw na terenie gminy Tolkmicko, w woj. warmińsko-mazurskim, sprzęt rolniczy wart ponad 150 tys. zł. Powodem ich działań były niespłacane przez 31-letniego rolnika należności z tytułu umów leasingu maszyn. W ocenie śledczych doszło w tym przypadku do wyłudzenia, za które gospodarz ma usłyszeć zarzuty dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem.

Jak dowiadujemy się z komunikatu KWP w Olsztynie, policyjna akcja to efekt tzw. pomocy prawnej na rzecz innej jednostki z terenu kraju. Odebrany rolnikowi sprzęt to suszarnia do ziarna i agregat siewny. W gospodarstwie 31-latka poszukiwano również innych maszyn wziętych w niespłacany leasing, a mianowicie dwóch kombajnów. Maszyny miały należeć do jednego z rodziców 31-latka, a jak ustalili policjanci, prawdopodobnie zostały nielegalnie sprzedane

Podczas wykonywania czynności w gospodarstwie policjanci zatrzymali także innego mężczyznę, który kierował ciągnikiem i wykonywał prace na rzecz podejrzanego. Miał on przy sobie dwa foliowe woreczki - jeden z roślinnym suszem, drugi z proszkiem. Po zbadaniu testerem okazało się, że jest to marihuana i amfetamina. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za posiadanie narkotyków może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.