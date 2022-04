Polskie jabłka nie docierają do Egiptu! Rynek jest całkowicie zamknięty

Podziel się

Eksport polskich jabłek do Egiptu praktycznie nie istnieje. Choć polscy eksporterzy co miesiąc wysłali na tamtejszy rynek kilka tysięcy ton jabłek, to Egipski rząd wprowadził ostatnio ograniczenia, które całkowicie blokują dostawy, a załadowane jabłkami kontenery stoją w porcie.

Od kilku lat Egipt stał się istotnym miejscem eksportu polskich jabłek. Jednak z początkiem roku handlowcy coraz częściej mówili o trudnościach w eksporcie. Na początku nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Problem zaczął nasilać się dobrych kilku tygodni temu. Najpierw przeszkodą był wszechobecny brak kontenerów, ale jak się okazuje, problem jest znacznie większy i o dużej skali! Pan Witalij, handlowiec jednej z grup producenckich z Warki, współpracujący na co dzień z klientami kupującymi polskie jabłka na rynek egipski, przybliżył nam istotę problemu. Otóż egipski rząd wprowadził akredytywy bankowe, które skutecznie ucięły możliwości handlowców importujących jabłka do Egiptu. Akredytywy z reguły otwiera się w banku, aby dostawca miał pewność otrzymania należnej zapłaty za dostarczony towar. - Około połowy lutego 2022 państwo egipskie wprowadziło obowiązek akredytywy bankowej w handlu. Mój klient 6 tygodni temu złożył wniosek o otwarcie takiej akredytywy. Oczywiście najpierw musiał wpłacić pieniądze na konto w Egipcie. Po około 4 tygodniach dokumenty z Egiptu trafiły wreszcie do polskiego banku. Klient ponownie złożył wszystkie wymagane dokumenty, w tym fakturę, aby móc uzyskać możliwość wysyłki towaru, a dokumenty ponownie zostały przesłane do Egiptu. Niestety, klient nadal oczekuje na akceptację ze strony egipskiej. Jak widać czas oczekiwania liczony jest w tygodniach. Na ten moment system działa tylko na papierze, a w praktyce nie wiadomo kiedy zacznie. Przez to eksport do Egiptu stoi. Kontenery są zablokowane i czekają załadowane jabłkami w portach. Nie ma szans na prowadzenie normalnego handlu - mówi nam Pan Witalij. Czytaj więcej na portalu Sady Ogrody!

Koło zębate napędu podbieracza Z-20; Welger AP61 142,00 zł Sprawdź Łańcuch rolkowy trzyrzędowy 08B-3 *5 metrów* 220,00 zł Sprawdź Łącznik górny 335 - 490 mm 132,70 zł Sprawdź Pompa oleju 492,50 zł Sprawdź Pompa oleju 490,00 zł Sprawdź Sworzeń zwrotnicy 96,00 zł Sprawdź Uszczelka pokrywy rozrządu 43,90 zł Sprawdź Koło talerzowe Welger WSA 350, WSA 450 076505 247,01 zł Sprawdź 200-CAS 3-0001B Zestaw panewek korbowodowych 53,70 zł Sprawdź Wałek rozpieraka prawy 920 mm, D-50 170,00 zł Sprawdź Instrukcja napraw C-360/C-360-3p. 34,00 zł Sprawdź Sprzęgło zapadkowe wału Seria 6R 1000 Nm - 1 3/8 Z6 WARYŃSKI 615,31 zł Sprawdź Obciążnik przedni do Ursus C-385 83247002 322,52 zł Sprawdź Łożysko 6410N 94,33 zł Sprawdź Miska olejowa MF3 1 328,11 zł Sprawdź Klucz Nasadowy Trójkątny M8 Format 125 MM 16,84 zł Sprawdź Ładowarka do aku 14,4V i 18V Li-Ion AL1860CV Bosch 189,00 zł Sprawdź Wiertło Wiertła Do Metalu Fi 1.8 mm Tytanowe Tytan 1,00 zł Sprawdź

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin