Poszkodowani przez ZZM Werbkowice już trzy lata czekają na wyrok

Minęły ponad 3 lata od chwili, gdy na policję zaczęli się zgłaszać poszkodowani, którzy nie otrzymali zapłaty za ziarno dostarczone do Zakładów Zbożowo-Młynarskich w Werbkowicach. Końca procesu wciąż nie widać, a rolnicy tracą nadzieję na odzyskanie należności.

W listach i telefonach do redakcji pokrzywdzeni przez ZZM Werbkowice w woj. lubelskim, skarżą się, że "tryby sprawiedliwości mielą zbyt wolno". W opinii rolników, czas działa na korzyść nieuczciwego przedsiębiorcy, a szanse odzyskania należnych pieniędzy kurczą się z każdym miesiącem.

Przypomnijmy: Sprawa dotyczy 52 gospodarzy, którzy dostarczyli ziarno do młyna w Werbkowicach po żniwach w 2017 r. Otrzymali oni od firmy faktury z odroczoną na 60 dni datą płatności. Mijały miesiące, a należności nie wpływały na konta dostawców, ale właściciel ZZM Werbkowice uspokajał kontrahentów i wciąż odsuwał termin spłaty. Wreszcie rolnicy stracili cierpliwość i zaczęli zawiadamiać policję o oszustwie, którego padli ofiarą. Większość poszkodowanych dostawców poszła też do sądu i na drodze cywilnej uzyskała nakazy zapłaty. Cóż z tego, skoro odbiorca ich zboża był niewypłacalny.

Powolna machina sprawiedliwości

– Oszust przegrał ponad 50 spraw cywilnych. Większość z tych rolników którzy poszli do sądu, czekała na nakazy prawie rok. Ja też do nich należę – opowiada jeden z poszkodowanych. – Właściciel zakładu twierdził np. że pszenica miała za dużą wilgotność, że pracownik przyjmujący ziarno nie miał uprawnień do wystawiania faktury, albo że ziarno było skażone i musiał je zutylizować. W efekcie odwoływał się od orzeczeń i sprawa ciągnęła się dalej. Wydawało się, że o wyrok w sprawie karnej będzie łatwiej, ale nadzieje okazały się płonne.

Umowy bez pokrycia

Pierwsze zgłoszenia oszukanych na policję napływać zaczęły w końcu marca 2018 r. W sierpniu prokuratura oficjalnie wszczęła postępowanie przygotowawcze. Wojciechowi G. – właścicielowi, a zarazem prezesowi ZZM w Werbowicach prokurator zarzucił, że zawierając umowy kupna zboża, nie miał zamiaru wywiązać się z nich w terminie. Grozi za to kara do 8 lat więzienia. Początkowo jednak poszkodowanych zgłosiło się kilkunastu. Gdy sprawa nabrała rozgłosu, ich liczba wzrosła do kilkudziesięciu. Niektórzy z nich otrzymali należność, dzięki czemu przedsiębiorca jeszcze przez jakiś czas kontynuował działalność.

Wielu poszkodowanych i ponad 2 mln zł roszczeń

Trudno nie zauważyć, że wymiarowi sprawiedliwości od początku tej sprawy było… pod górkę. Akt oskarżenia wpłynął bowiem w czerwcu 2019 r. do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie. Ze względu na liczbę poszkodowanych i ogromną łączną kwotę ich roszczeń po 3 miesiącach sprawę przekazano do Sądu Okręgowego w Zamościu, gdzie w listopadzie 2019 r. odbyła się pierwsza rozprawa. Tam też w imieniu poszkodowanych rolników zwróciliśmy się z zapytaniami, dlaczego proces trwa tak długo i jakie są szanse rolników na odzyskanie pieniędzy.

Jak czytamy w nadesłanej odpowiedzi, trwający proces dotyczy 52 pokrzywdzonych na łączną kwotę ponad 2 mln 163 tys. zł, przy czym łączna szkoda pozostała do naprawienia to 1.594 412, 28 zł. Prokurator w akcie oskarżenia zawnioskował o przesłuchanie 65 świadków. Osoby te były systematycznie wzywane i przesłuchiwane. Z uwagi na panującą pandemię na jeden termin można było jednak wzywać najwyżej 10 świadków. Obrońca oskarżonego wniósł z kolei o przesłuchanie ponad 20 świadków. Z odpowiedzi uzyskanej z Sądu Okręgowego w Zamościu wynika, że właśnie te osoby w marcu mają złożyć zeznania. Na 18 marca br. wezwanych zostało 9 świadków, zaś pozostałych 10 sąd miał przesłuchać w innym terminie.

„To, czy poszkodowani mają szanse odzyskać należne im pieniądze za sprzedane zboże zależy od wyników postępowania egzekucyjnego, które jest w toku” – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, Jerzego Żurawieckiego.

Na mocy trzech postanowień Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie ustanowiono zabezpieczenie majątkowe na mieniu oskarżonego, ze względu na grożący mu obowiązek naprawienia szkód. Zabezpieczenie dotyczy działek rolnych przez ustanowienie hipoteki przymusowej, linii produkcyjnej i wyposażenia zakładzie, samochodów oraz innych urządzeń wskazanych w protokole zajęcia mienia ruchomego. Jak dowiadujemy się z odpowiedzi Sądu, zabezpieczenia dokonano na majątku o szacunkowej wartości niemal 4,3 mln zł.

Trzy lata bez wyroku w sprawie

Pokrzywdzeni rolnicy pisali już do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Tak oni, jak i nasza redakcja nie może jednak w żaden sposób wywierać wpływu na pracę niezawisłego sądu. Trudno się jednak dziwić zniecierpliwieniu poszkodowanych rolników. Wielu z nich z powodu nieotrzymania pieniędzy za sprzedane zboże wpadło w finansowe kłopoty, z którymi boryka się już trzeci rok…