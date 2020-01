POT zaprasza do udziału w akcji „Polska Zobacz Więcej – Weekend Za Pól Ceny”

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych - rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca.

Inicjatywa „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” organizowana jest przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Jej celem jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna chce w ten sposób wesprzeć przedsiębiorców działających w branży turystycznej, dla których wczesna wiosna i późna jesień są często okresem martwym.

— Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Jestem przekonana, że jest to dla Państwa szansa na pozyskanie nowych klientów i zapełnienie swoich obiektów poza głównym sezonem. Już teraz obserwujemy wzrost krajowych wyjazdów krótkookresowych. Razem możemy wzmocnić ten trend i zachęcić Polaków do podróżowania przez cały rok — mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

— Udział w projekcie „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to dla przystępujących do niej partnerów także doskonała okazja do darmowej reklamy. O akcji szeroko informują zarówno media ogólnopolskie, jak i lokalne. Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzi też kampanię reklamową w Internecie i środkach transportu m.in. w pociągach PKP Intercity czy autobusach PKS Polonus. Będziemy także po raz kolejny promować akcję poza granicami naszego kraju — dodał prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Akcja będzie promowana na dziesięciu rynkach, z których do Polski przyjeżdża ponad 2/3 wszystkich zagranicznych turystów. Poza naszymi sąsiadami: Białorusią, Czechami, Litwą, Niemcami, Rosją, Słowacją i Ukrainą POT zaprosi do Polski także turystów z Finlandii, Norwegii i Szwecji.

Głównym beneficjentem akcji jest branża turystyczna i branże związane z turystyką. Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w Internecie, mediach i środkach transportu. Na kampanię POT przeznacza ok. 200 tys. zł. Partnerzy akcji, z których aż 90 proc. deklaruje udział w kolejnych edycjach, wskazują trzy główne korzyści uczestnictwa w akcji – reklamę dla swoich działalności, dotarcie do nowych klientów oraz wzrost liczby gości.ości.

W siódmej edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” wzięło udział kilkadziesiąt firm agroturystycznych.

Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.polskazobaczwiecej.pl. Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. Partnerzy, którzy wzięli udział w poprzedniej edycji, nie muszą się rejestrować. Wystarczy, że zaktualizują ofertę na swoim koncie. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja zgłaszania ofert.

Partnerem strategicznym akcji są Polskie Linie Lotnicze LOT, a PKS Polonus i PKP Intercity wspierają inicjatywę, jako partnerzy promocyjni.