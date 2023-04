Kobietę pochwycił i wciągnął mechanizm rozrzutnika.

Do powaznego wypadku przy pracy doszło w gospodarstwie w Lipie, gminy Jednorożec, w powiecie przasnyskim (Mazowsze). Kobieta została wciągnięta przez wał rozrzutnika obornika - donosi lokalny serwis InfoPrzasnysz.com.



Do wypadku doszło, gdy kobieta pomagała mężowi wyczyścić po pracy doczepiony do ciągnika rozrzutnik. W pewnym momencie mechanizm przyczepy ruszył i pochwycił 57-letnią kobietę.

Mąż natychmiast wezwał służby ratownicze. 57-latka z poważnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Jak podaje policja, oboje małżonkowie byli trzeźwi. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku.