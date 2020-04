Pożar strawił warsztat i garaż

Nieszczelny przewód kominowy był przyczyną pożaru w jednym z gospodarstw w Sitańcu na Zamojszczyźnie.

Sześć zastępów strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Zamościu oraz trzy zastępy z okolicznych jednostek OSP walczyły z pożarem zabudowań gospodarczych na posesji w Sitańcu, w powiecie zamojskim (woj. lubelskie). Akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr, który doprowadził do błyskawicznego rozprzestrzeniania się ognia.

W ogniu stał garaż i budynek gospodarczy użytkowany jako warsztat stolarski, w którym znajdowały się specjalistyczne maszyny do obróbki drewna. Od zabudowań zajął się również tunel ogrodniczy. W dodatku pożar poważnie zagrażał sąsiednim posesjom, a gęsty dym zmusił policjantów do wstrzymania ruchu na przebiegającej w pobliżu drodze.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ogień oprócz budynków strawił tokarki, frezarki, piły elektryczne, a także zabytkowe meble, których renowacją trudnił się właściciel. Spłonęły także inne narzędzia i urządzenia ogrodnicze i rolnicze. Trwa szacowanie strat.

Wiadomo natomiast, co wywołało pożar. Policjanci w rozmowie z właścicielem nieruchomości ustalili, że w garażu znajdował się piec, który służył do ogrzewania pomieszczeń. Kilkanaście minut przed zauważeniem kłębów dymu właściciel podkładał do pieca opał. Strażacy potwierdzili, że przewód kominowy był nieszczelny.