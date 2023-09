Do groźnego pożaru doszło na terenie biogazowni w przedsiębiorstwie rolnym w Zaściankach, w gminie Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Od uderzenia pioruna zapalił się jeden ze zbiorników fermentacyjnych.

Jak relacjonuje na swojej stronie Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej, zapalił się płaszcz zbiornika wykonany z PCV oraz zewnętrzne ocieplenie ze styropianu. "Pożarem objęta była około połowa powierzchni zbiornika o średnicy 26 metrów" - podaje komenda powiatowa.

Do akcji gaśniczej zadysponowano strażaków z jednostek PSP w Białej Podlaskiej i Międzyrzeczu Podlaskim, oraz ochotników z OSP Żabce, OSP Krzewica, OSP Rzeczyca, OSP Rogoźnica, OSP Jelnica.

Działania zastępów w pierwszej części polegały na chłodzeniu płaszcza sąsiedniego zbiornika oddalonego około 8 m od pożaru, po sprawieniu SHD-23 oraz utworzeniu zasilania wodnego do GCBA 5/32 przystąpiono do gaszenia pianą ciężką płaszcza zbiornika z działka znajdującego się na SHD-23. Po ugaszeniu płaszcza przystąpiono do dogaszania pianą ciężką przestrzeni ocieplenia pomiędzy żelbetową konstrukcją ścian, a blaszanym poszyciem. Zbiornik sprawdzono kamerą termowizyjną oraz na bieżąco monitorowano miernikiem wielogazowym stężenie metanu wokół zbiornika (miernik nie wykazał obecności gazów wybuchowych) - czytamy w relacji komendy PSP w Białej Podlaskiej.