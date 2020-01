Poznaj eAgronom podczas IX edycji konferencji regionalnych Farmera

To już IX edycja regionalnych konferencji „Przez Innowacyjność do Sukcesu”. Gospodarze mają okazję zapoznania się z nowymi trendami w rolnictwie i technologiami rolniczymi. Podczas tegorocznej edycji zaprezentuje się również firma eAgronom, oferująca oprogramowanie do zarządzania produkcją roślinną.

eAgronom to program, który wspiera polskiego rolnika. Służy do prowadzenia gospodarstwa i działa w wersji online na komputer oraz w formie aplikacji mobilnej. Celem eAgronom jest ułatwianie zarządzania gospodarstwem, dzięki przechowywaniu wszystkich informacji w jednym miejscu m.in.: karty pól, interaktywne mapy, archiwizacja upraw, ewidencja ŚOR i nawozów, planowanie zabiegów, magazyn i raporty zgodne z wymogami rządowymi.

Dostosowanie do polskich wymogów

Robin Saluoks – założyciel firmy eAgronom z Estonii - pracował w gospodarstwie ojca, który do zarządzania firmą wykorzystywał 10 tabelek Excela. Robin szukał lepszego sposobu prowadzenia gospodarstwa rolnego, jednak kiedy nie udało się znaleźć odpowiedniego rozwiązania rozpoczął pracę nad własnym programem dla rolników. W 2016 roku program wszedł na rynek estoński i już po dwóch latach 80% gospodarstw w Estonii było zarządzanych w eAgronom. Na rynku polskim pojawił się w 2018 roku.

- Przez długi czas badaliśmy polski rynek, rozmawialiśmy z wieloma rolnikami, zbierając opinie na temat ich potrzeb. Dopiero kiedy byliśmy pewni, że program spełni wymogi polskiego prawa oraz wypełni potrzeby polskich rolników, zdecydowaliśmy się pojawić w Polsce.” - mówi Adam Mikołajczak, Prezes eAgronom Polska

Najważniejszą wartością w eAgronom jest stawianie potrzeb rolników na pierwszym miejscu. Wszystkie nowe funkcje, które pojawiły się w programie pochodzą w 100 procentach z sugestii przekazywanych przez klientów eAgronom. Przedstawiciele firmy są otwarci na spotkania z rolnikami i chętnie zaprezentują oprogramowanie m.in. jak automatycznie tworzyć plan nawożenia azotem zgodny z Dyrektywą Azotanową. Firmę eAgronom można spotkać podczas nadchodzących konferencji:

• 23.01. Gniew – Zamek (woj. pomorskie)

• 28. 01. Topacz – Zamek (woj. dolnośląskie)

• 30.01. Opalenica – Hotel Remes (woj. wielkopolskie)

• 20.02. Ciechocinek – Pałac Łazienki II (woj. kujawsko-pomorskie)

• 25.02. Stare Jabłonki – Hotel Anders (woj. warmińsko-mazurskie)

