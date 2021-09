Proces kłusownika, który zabił żubra

W sądzie w Lęborku zaczął się proces kłusownika oraz jego pomocnika. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty uśmiercenia zwierzęcia pozostającego pod ochroną gatunkową. To jednak nie koniec stawianych im zarzutów.

Jak donosi Polsat News, przed Sądem Rejonowym w Lęborku (woj. pomorskie) ruszył proces 22-letniego byłego sołtysa Warcimina - Remigiusza C. - oskarżonego o zastrzelenie żubra, kłusownictwo i handel bronią. Obok niego na ławie oskarżonych zasiadł 30-letni Przemysław P., który miał mu pomagać, a potem tuszować sprawę.

Zabity żubr zawędrował na Pomorze wiosną 2019 r. i stał się miejscową atrakcją. Został nazwany imieniem Pyrek, bo lubił ziemniaki. Niedługo jednak przemierzał lęborskie lasy, bowiem został zastrzelony w listopadzie tego samego roku.

O znalezieniu żubra z odcięto głową i ranami postrzałowymi zawiadomili policję właśnie Remigiusz C. oraz Przemysław P. Twierdzili, że przypadkowo znaleźli zwierzę. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w lutym 2020 r. i usłyszeli zarzuty uśmiercenia zwierzęcia pozostającego pod ochroną gatunkową.

W wyniku śledztwa wyszło na jaw, że oskarżeni poznali się na polowaniu, w którym pomagali jako naganiacze. Remigiusz C. za pośrednictwem internetowego portalu ogłoszeniowego zakupił dubeltówkę, a znajomy myśliwy załatwił mu do niej amunicję. Remigiusz C. najpierw twierdził, że znalazł zabite zwierzę wraz kolegą, potem z kolei, że zastrzelił żubra, bo pomylił go z dzikiem. Obaj mężczyźni zostali oskarżeni także o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa.

Śledczy ustalili tymczasem, że 22-letni Remigiusz C. zastrzelił pozostającego pod ochroną gatunkową żubra, co jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. 30-letni Przemysław P. pomógł zaś koledze odciąć głowę i ogon żubra, jak również pomógł znaleźć kupca na nielegalne trofea. Obu mężczyzn oskarżono także o nielegalne posiadanie broni i kłusownictwo, polegające na zabijaniu saren i dzików, których tusze sprzedawali znajomym. Remigiusz C. odpowie jeszcze za handel bronią myśliwską, co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia.

Przed Sądem Rejonowym w Lęborku oprócz Remigiusza C. winno się wczoraj stawić jeszcze siedmiu innych oskarżonych, związanych z procederem kłusownictwa, handlem dziczyzną i handlem bronią myśliwską. Na procesie zjawili się jednak tylko dwaj oskarżeni. W związku z tym sędzia wyłączyła sprawę trzech oskarżonych do oddzielnego postępowania. Dwóch pozostałych dobrowolnie poddało się karze, a trzeci z uwagi na stan zdrowia nie może stawać przed sądem.