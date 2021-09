Prof. Jim Mazurkiewicz z tytułem doktor honoris causa SGGW!

Profesor Texas A&M University Jim Mazurkiewicz został uhonorowany przez władze uczelni SGGW akademickim tytułem honorowym doktor honoris causa.

Miano doktora honoris causa jest nadawane przez uczelnie wyższe osobom wybitnie zasłużonym dla kultury i nauki. Co do zasady, tytuł ten nie wymaga posiadania wykształcenia formalnego, jednak w praktyce przyznawany jest osobom posiadającym wysoki status naukowy lub społeczny.

Prof. Jim Mazurkiewicz uhonorowany przez SGGW

Zaledwie wczoraj (17.09.2021) w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jimowi Mazurkiewiczowi.

Całe wydarzenie miało bardzo uroczysty charakter. Ilość zgromadzonych gości świadczy o tym, jak wielkim szacunkiem cieszy się prof. Jim Mazurkiewicz fot. Tomasz Kuchta

Całe wydarzenie miało bardzo podniosły charakter i uczestniczyły w nim najwyższe władze uczelniane, znamienici goście w postaci przedstawicieli najważniejszych organizacji rolniczych, posłowie, najbliższa rodzina profesora oraz licznie przybyli jego przyjaciele.

Była to również okazja do wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom uczelnianym przez przedstawiciela Prezydenta RP.

Jim Mazurkiewicz – co musisz o nim wiedzieć?

Jim Mazurkiewicz urodził się w 1955 r. w Houston w Teksasie i choć jestem potomkiem polskich emigrantów w piątym pokoleniu, to z ogromną pasją kultywuje rodzinne tradycje i od zawsze zabiega o jak najlepszą współpracę pomiędzy Polską i Teksasem.

Jeśli chodzi o dorobek naukowy, to prof. Jim Mazurkiewicz studiował na Texas A&M University oraz na Texas Tech University, gdzie uzyskał tytuły inżyniera w zakresie nauk o zwierzętach, magistra w zakresie edukacji rolniczej oraz doktora nauk zootechnicznych. Od 1998 r. Jest on profesorem Texas A&M University.

W kontekście pracy naukowej w ogromnym stopniu angażował się w tematykę doradztwa rolniczego i przenikania się świata nauki ze światem praktyki rolniczej – dość powiedzieć, że w tym czasie wdrożył ponad 150 innowacji rolniczych, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę efektywności m.in. produkcji zwierzęcej, ale także dotyczyły uprawy najważniejszych roślin w Teksasie – bawełny, kukurydzy, pszenicy, sorga itd.

Wśród najważniejszych programów, jakie prof. Jim Mazurkiewicz realizował w swojej karierze należy wspomnieć o Texas Agricultural Lifetime Leadership Program (TALL), w którym szkolił przyszłych liderów branży rolniczej Teksasu. Z kolei Polacy najlepiej znają go ze współorganizowania programu wymiany młodych rolników Polska-Teksas, z którego skorzystało łącznie kilkuset studentów z obu krajów. Kilka lat temu zainicjował on także w Polsce hodowlę bydła rasy Angus.

Słowo od prof. Jima

W czasie swojego wystąpienia prof. Jim Mazurkiewicz podkreślał rolę rolnictwa oraz konieczności jego rozwoju w dobie zwiększającej się liczby ludności na świecie.

- Nasza pasja do badań i nauczania jest światłem, które pomoże wyznaczyć drogę dla rolnictwa teraz i w przyszłości! Panie i Panowie, mamy wiedzę i naukę, aby wyżywić świat, więc musimy być na tyle odważni, aby ją wykorzystać – powiedział prof. Jim Mazurkiewicz.

Prof. Jim Mazurkiewicz wygłosił bardzo uniwersalną i inspirującą przemowę fot. Tomasz Kuchta

Jako nauczyciel akademicki oraz działacz społeczny profesor podkreślił, jak ważna jest współpraca uczelni rolniczych z rolnikami, aby transfer wiedzy odbywał się między tymi grupami nieustannie i w obu kierunkach.

- Jestem Polakiem, wiernym praprawnukiem Ojczyzny. Polonia jest tylko jedna i pracując razem mamy silniejszy głos i szerszy zasięg, to jest kwintesencja mojej pasji – podsumował prof. Jim Mazurkiewicz.

Warto przy okazji wspomnieć, że dzień w którym odbyła się uroczystość nadania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Jimowi Mazurkiewiczowi, przypadła w dzień urodzin profesora, stąd my, jako redakcja portalu Farmer.pl chcielibyśmy przy tej okazji złożyć profesorowi najlepsze życzenia urodzinowe – Happy Birthday Jim!