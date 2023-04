Pochmurnie, ale ciepło. Chwilami mgliście i deszczowo. Możliwe również burze.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą wyże. Polska będzie o obszarze podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa będzie się wahać.

W niedzielę i w poniedziałek

W niedzielę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i w centrum burze. Podczas burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 15 st. C, nad morzem około 8 st. C, w rejonach podgórskich od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i w centrum zanikające burze. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od 2 st. C do 7 st. C, na Pomorzu i Mazurach lokalnie 0 st. C, 1 st. C, najchłodniej w kotlinach podkarpackich od -3 st. C do -1 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 400 m. Przelotne opady deszczu, w Tatrach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i w centrum burze, lokalnie możliwy niewielki grad. Podczas burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C, nad morzem i na południu Podkarpacia od 9 st. C do 11 st. C, najchłodniej w kotlinach podgórskich od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

Deszczowo w stolicy

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, południu możliwa burza, w czasie której niewykluczony drobny grad. Suma opadów w burzy do około 10 mm. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny, w burzy porywisty.

W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie początkowo. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, północny.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Przelotne opady deszczu, po południu możliwa burza, w czasie której niewykluczony drobny grad. Suma opadów w burzy do około 10 mm. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W czasie burzy wiatr porywisty.