Niemiecka policja szuka wandali, którzy podpalili ciągnik rolniczy.

Policjanci z komisariatu w Harburgu prowadzą śledztwo w sprawie aktu wandalizmu, który miał miejsce w jednym z gospodarstw w Dangersen, w powiecie Buchholz in der Nordheide w Dolnej Saksonii. Nieustalone jeszcze osoby uszkodziły zbiornik paliwa w stojącym na polu przy drodze ciągniku, a gdy olej napędowy zaczął wyciekać - podpaliły go.

W efekcie ciągnik doszczętnie spłonął – donosi niemiecki portal rolniczy Agrarheute.de. A oprócz tego zniszczone zostały uprawy i doszło do skażenia gleby. Pożar ugasili strażacy, którzy zneutralizowali także wyciek oleju.

Jak podała policja w Harburgu, do pożaru doszło wieczorem, a służby powiadomił przypadkowy świadek. Nie widział on jednak sprawców. Policja zaapelował do mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości wandali.