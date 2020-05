Przekręty przy skupie rzepaku w jednej z wielkopolskich firm tłuszczowych

Dziewięciu pracowników firmy tłuszczowej z Szamotuł usłyszało zarzuty oszustw na wielką skalę. Fałszowali wyniki badań skupowanego rzepaku narażając zakład na straty.

Policjanci z Szamotuł w Wielkopolsce pracują pod nadzorem prokuratury nad sprawą oszustwa na wielką skalę, do którego doszło w jednej z miejscowych firm z branży rolniczej. Według wstępnych ustaleń, sprawcy czynu narazili firmę na straty w wysokości co najmniej 650 tysięcy złotych. Zatrzymano 9 podejrzanych osób, które usłyszały już zarzuty. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w sprawie.

Jak relacjonuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, w maju br. na komendę powiatową w Szamotułach zgłosił się dyrektor miejscowego zakładu, który podejrzewał że w jego firmie doszło do oszustwa na dużą skalę. "Po zbadaniu sprawy okazało się, iż prawdopodobnie pracownicy firmy, w trakcie skupowania rzepaku celowo fałszują stopień zanieczyszczenia dostarczanego towaru, przez co firma ponosi rażące straty. Zamiast czystego rzepaku, właściciel otrzymywał m.in. rzepak zmieszany z żytem lub innym zbożem. Ze wstępnych ustaleń wynikało też, iż proceder ten trwał co najmniej od stycznia tego roku. W tym okresie, do firmy wjechało najprawdopodobniej około 30 samochodów ciężarowych, które były nieprawidłowo zbadane, przez co firma została narażona na straty o wysokości co najmniej 650 tysięcy złotych." - czytamy w komunikacie KWP.

W efekcie prowadzonych działań policjanci na gorącym uczynku zatrzymali w szamotulskiej firmie troje pracowników, którzy w nieprawidłowy sposób przeprowadzali badanie przywiezionego ładunku. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą zabezpieczyli niezbędne materiały dowodowe.

Dalsze śledztwo zaowocowało kolejnymi zatrzymaniami. Łącznie podejrzanych o przestępczy proceder jest obecnie 9 osób. Sześcioro z nich, to pracownicy firmy skupującej rzepak, natomiast troje z nich, to dostawcy - wielkoobszarowi rolnicy. Jak podała policja, podejrzani to mieszkańcy Szamotuł, gminy Szamotuły, Wronek, powiatu obornickiego, powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatu świdwińskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa, w którym poniesiono straty znacznej wartości. Większość podejrzanych przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła wyjaśnienia.

Na poczet grożących sprawcom kar organy ścigania dokonały zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych, na łączną sumę około 1 miliona 331 tysięcy złotych. Prokuratorskie śledztwo w sprawie jest wciąż w toku. Za oszustwo znacznych rozmiarów polskie prawo przewiduje do 10 lat więzienia.

"Nie wykluczone, iż po dokładnym przeanalizowaniu zebranych materiałów dowodowych, może okazać się, że straty poniesione przez poszkodowanych znacznie wzrosną. Policjanci oraz prokurator analizują również, czy proceder ten nie rozpoczął się znacznie wcześniej. W związku z powyższym, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań oraz zarzutów dla innych osób zamieszanych w przestępstwo." - przyznaje KWP w Poznaniu.