Jak podaje KAS, do nielegalnych środków przyznał się 35-letni obywatel Ukrainy, który na poczet grożącej kary wpłacił 1 tys. złotych.

Wykrycie blisko 15 kg nielegalnych środków ochrony roślin to z kolei wynik kontroli pojazdu ciężarowego, który przemieszczał się przez granicę bez ładunku w Malhowicach. Funkcjonariusze znaleźli w kabinie oraz bocznych schowkach pojazdu ponad 40 opakowań pestycydów.

Na przewóz przez granicę środków ochrony roślin niezbędne jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska. Są to preparaty o nieznanym składzie i działaniu. Stosowanie takich środków to ryzyko obniżonej skuteczności zabiegu, gorszej jakości plonu, zniszczenia plantacji a także skażenia środowiska - przypomina KAS.