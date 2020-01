Przewróciła się ciężarówka z trzodą

Na drodze ekspresowej S6 przewróciła się ciężarówka przewożąca żywe świnie.

Do kraksy tira z transportem tuczników doszło wczoraj rano na trasie S6, między Kołobrzegiem a Goleniowem (woj. zachodniopomorskie). W pobliżu miejscowości Modlimowo w gminie Płoty, ciężarówka wioząca 170 tuczników przewróciła się na bariery ochronne, rozdzielające jezdnie – podał wczoraj portal Polsat News.

W wyniku wypadku kierowca tira doznał obrażeń i trafił do szpitala. Wiele szczęścia miały za to zwierzęta. Jak poinformowali strażacy ze Szczecina – żadna świnia nie zginęła. Mimo że większość wydostała się z rozerwanej naczepy, wszystkie zwierzęta udało się wyłapać. Wezwany na miejsce weterynarz zbadał stan inwentarza i tuczniki załadowano do podstawionej ciężarówki.

Z powodu wypadku droga S6 została zablokowana w obu kierunkach na kilka godzin. Policjanci skierowali ruch wyznaczonymi objazdami.