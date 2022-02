Przewróciła się ciężarówka z tucznikami

Ciężarowa scania z ładunkiem 170 świń zjechała na pobocze i wywróciła się na bok.

Do kolizji doszło wczoraj rano na drodze powiatowej w Gozdowie, w powiecie wrześnieńskim w Wielkopolsce. Jak podaje lokalny portal wrzesnia.info.pl, kierujący ciężarówką 19-latek w trakcie jazdy zbytnio zjechał na miękkie pobocze, wskutek czego naczepa straciła stabilność i przewróciła się na pole. Kierowca nie odniósł żadnych obrażeń.

Na miejsce zadysponowano siedem zastępów strażaków z PSP Września, OSP Kaczanowo, OSP Gozdowo, OSP Węgierki, OSP Sokolniki i OSP Kołaczkowo. Strażacy rozcięli dach naczepy, by uwolnić świnie z ładowni. Zwierzęta spędzono do prowizorycznej zagrody. Okazało się, że z transportu 170 zwierząt 7 sztuk nie przeżyło upadku naczepy. Ocalałe świnie przeładowano do innej ciężarówki.

19-letni kierowca scanii z województwa lubuskiego ukarany został mandatem w kwocie 1150 złotych.