Psy pogryzły chłopca, własciciel zwierząt zatrzymany

Agresywne psy zaatakowały 10-latka przechodzącego obok posesji. Policja zatrzymała pijanego właściciela zwierząt.

40-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska na Lubelszczyźnie trafił do celi zatrzymań po tym, jak należące do niego dwa psy pogryzły 10-letnie dziecko. Czworonogi wybiegły z nieogrodzonej działki, gdy chłopiec przechodził obok ulicą.10-latek doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala.

Właściciel posesji usłyszał krzyk dziecka, wybiegł i odciągnął psy. Chłopiec był już jednak pokąsany, więc wezwał pogotowie. Karetka zabrała malca do szpitala. Na miejsce przybyli jednak również policjanci. Ustalili oni, że mężczyzna do którego należą psy jest pod wpływem alkoholu - w alkomat wydmuchał 0,8 promila.

Mężczyzna twierdził również, że psy w niewiadomy sposób wydostały się ze swojej zagrody. Sąsiedzi jednak przyznali, że psy często biegały bez nadzoru po nieogrodzonym podwórzu i zachowywały się agresywnie wobec przechodniów.

40-latek po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. O zdarzeniu powiadomiono również inspektorat weterynarii. Ustalono, że obydwa psy były zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Śledczy ustalają wszelkie okoliczności zdarzenia.