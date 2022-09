Policja zatrzymała mężczyznę i kobietę, którzy dokonali trzech podpaleń we wsi w powiecie pilskim w Wielkopolsce.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wyrzysku, w powiecie pilskim (woj. wielkopolskie) zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy celowo wzniecili trzy pożary we wsi Tłukomy, w gminie Wysoka. Podejrzani przyznali się do podpaleń i usłyszeli zarzuty. Straty jakie wyrządzili szacowane są na prawie 100 tysięcy złotych.

Wszystkie trzy pożary miały miejsce w ubiegłym tygodniu, na terenie wsi Tłukomy. W pierwszym, który wybuchł późnym wieczorem 5 września, spaleniu uległo drewno opałowe, składowane w gospodarstwie. Kolejny pożar tej samej nocy strażacy gasili kilka godzin później. Płonęło 200 balotów siana o wartości 20 tysięcy złotych. Ostatni pożar miał miejsce 8 września rano. Spłonęło w nim 500 balotów siana, wycenionych na 57 tys. zł. W opinii biegłego, który był na miejscu pożarów, nie były one dziełem przypadku, ale celowego podpalenia.Policja podjęła śledztwo.

"W dniu ostatniego pożaru policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca gminy Wysoka, a dzień później 54-letnią kobietę. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia w postaci pożaru składowanego drewna o wartości 20 tysięcy złotych. Kobieta natomiast odpowiedzialna jest za pożar dwóch stogów siana o łącznej wartości 77 tysięcy złotych." - czytamy w komunikacie KPP w Pile.

Oboje zatrzymani przyznali się do podpaleń. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Chodzieży kobieta została objęta dozorem policyjnym, oraz zakazem zbliżania do pokrzywdzonego. Podpalaczom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.