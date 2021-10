Radny przyznał się do kradzieży ciągnika z agregatem

Powiatowy samorządowiec z Mazowsza przyznał się do kradzieży sprzętu rolniczego oraz kierowania nim pod wpływem narkotyków.

Do kradzieży ciągnika Claas Axion 820 z zaczepionym siewnikiem Horsch Pronto 4 DC doszło w nocy z 13/14 bieżącego miesiąca w Cieleśnicy, w gminie Rokitno, w powiecie bialskim, w woj. lubelskim. Właściciele straty wycenili na prawie pół miliona złotych. Jak donosi „Słowo Podlasia”, obaj podejrzani o dokonanie tej kradzieży przyznali się do zarzutu kradzieży maszyn. Jeden z nich to znany samorządowiec.

Dzięki nagraniom z działającego w gospodarstwie monitoringu i pomocy internautów, policjanci odnaleźli skradzione maszyny w sąsiednim powiecie na Mazowszu. Tam zatrzymali też dwóch podejrzanych o kradzież mężczyzn w wieku 27 i 32 lat. Jednym z nich okazał się łosicki radny powiatowy i lokalny działacz PiS Marek G., zaś drugim był jego znajomy z gminy Stara Kornica. W dodatku przy radnym znaleziono narkotyki i znajdował się on pod ich działaniem.

Jak poinformowała Prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej, Markowi G. i Patrykowi H. postawiono zarzut, że działając wspólnie i porozumieniu dokonali kradzieży ciągnika rolniczego o wartości 230 tys. zł wraz z agregatem siewnym o wartości 260 tys. zł. Oprócz tego Marek G. usłyszał zarzuty kierowania skradzionym pojazdem pod wpływem środków odurzających, oraz posiadania substancji psychotropowej.

Prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny. Obaj podejrzani – jak donosi Słowo Podlasia - przyznali się do zarzucanych im czynów.