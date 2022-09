10 września w Gołaszynie odbyło się wydarzenie „Wielkopolska Wieś Zaprasza” zorganizowane przez ODR w Poznaniu.

Występy zespołów ludowych, smakołyki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz możliwość poznania wielkopolskiej wsi i jej dziedzictwa kulturowego – to wszystko czekało na osoby, które w sobotę, 10 września, pojawiły się w Gołaszynie na wydarzeniu „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Organizatorem imprezy był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wydarzenie „Wielkopolska Wieś Zaprasza” 2022. fot. mat. prasowe

– Musimy pamiętać, że wieś to nie tylko praca na roli, ale przede wszystkim ludzie. Ta impreza to świadectwo, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego skupia się na rozwoju obszarów wiejskich w całości – mówił Maciej Szłykowicz, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podczas uroczystości otwarcia.

– Zaprosiliśmy Państwa, aby pokazać dorobek kulturowy i dziedzictwo naszego narodu jeśli chodzi o tradycje na wsi. To Panie z Kół Gospodyń Wiejskich utrzymują tę tradycję, zaś od kilku lat obserwujemy reaktywację kół, co nas bardzo cieszy. Z tego miejsca wszystkim Paniom bardzo serdecznie za to dziękuję - dodał Szłykowicz.

„Wielkopolska Wieś Zaprasza” to impreza plenerowa z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego oraz rawickiego. Wydarzenie miało na celu popularyzację tematyki dotyczącej regionalnego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

Dlatego też w programie imprezy zaplanowano występy artystyczne zespołów ludowych, konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich rywalizowały między sobą w dwóch konkursach: na najpiękniejszy bukiet z suszonych kwiatów i ziół oraz na najsmaczniejszą potrawę z kurczaka z wykorzystaniem ziół.

– To tradycyjna impreza, która co roku we wrześniu odbywa się we wrześniu w Gołaszynie. Cieszę się także, że po przerwie jest ona również otwarta dla publiczności, by pochwalić się tym, co robią Koła Gospodyń Wiejskich – mówił Adam Sperzyński, starosta powiatu rawickiego.

Z kolei Maciej Dubiel, burmistrz gminy Bojanowo, przemawiał: – Cieszę się, że możemy się spotykać w gronie Pań z Kół Gospodyń Wiejskich. W Bojanowie pojawia się ich coraz więcej.