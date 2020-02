Rekordowy przemyt chronionego węgorza

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Budomierzu udaremnili przemyt narybku węgorza.

Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Budomierz – Hruszew, w bagażniku wjeżdżającego do Polski autokaru, funkcjonariusze KAS wykryli nietypowy ładunek. Znajdowało się tam 10 kartonów, których nie zgłoszono do kontroli, a w nich 50 plastikowych pojemników. W wypełnionych wodą pojemnikach przewożone były młode okazy węgorza europejskiego, zwanego węgorzem szklistym, który jest objęty ochroną na mocy Konwencji Waszyngtońskiej - CITES. Przewożony ładunek ważył łącznie 150 kg - informuje mł. aspirant Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS.

„Wywóz jak i przywóz do UE węgorza europejskiego nie jest możliwy, ponieważ nie wydawane są dokumenty CITES na ten cel, z uwagi na tragiczną sytuację tego gatunku zagrożonego wyginięciem. Karą za naruszenie tych regulacji może być pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoka kara grzywny oraz przepadek okazów” – czytamy w komunikacie KAS. Wartość rynkowa przechwyconych ryb sięga nawet 2,5 tys. euro za kilogram.

40-letni właściciel ładunku, obywatel Ukrainy, nie posiadał zezwolenia na legalny transport węgorza przez granicę. Do czasu zakończenia postępowania, ryby przetransportowane zostały do zakładu, który zapewnia właściwe warunki. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu.

Zatrzymany na próbie przemytu ładunek węgorza to rekordowy przypadek w skali kraju. „Węgorz szklisty to młodociana forma węgorza, która dociera do wybrzeży Europy niesiona prądami morskimi z Morza Sargasowego – jedynego miejsca na Świecie, gdzie węgorze te się rozmnażają. Jest odławiany w Portugalii, Hiszpanii i we Francji na potrzeby kulinarne a także w celach reintrodukcji w całej UE” – wyjaśnia KAS.